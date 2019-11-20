При пожаре в оренбургском приюте для животных погибли 14 собак

При пожаре на территории приюта для животных "Я живой!" в Оренбурге погибли 14 собак. Возгорание произошло накануне в зимнем вольере. Огонь охватил площадь в пятьдесят кв. метров. В результате ЧП погибли пять щенков и девять взрослых собак. Никто из сотрудников центра не пострадал, передает ГТРК "Оренбург".

В ликвидации последствий участвовали семь человек личного состава МЧС и две единицы пожарной техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за конструктивных недостатков и неполадок в работе электрооборудования. Обстоятельства инцидента будут установлены в ходе проверки.

"Для нас это тяжелая потеря. Она разорвала наши сердца на части. Простите, что не смогли вас уберечь!" — написали волонтеры на официальной странице приюта в соцсетях.