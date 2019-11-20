Лавров: отвод вооруженных группировок курдов в Сирии завершен

На севере Сирии отвод курдских вооруженных группировок из 30-километровой зоны от сирийско-турецкой границы практически завершен. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского МИД, правда, не исключил, что возможно остались отдельные локальные районы их присутствия.

Договоренности об отводе, напомнил Лавров, были одобрены президентом Сирии Башаром Асадом и представителями "Сирийских демократических сил". Для того, чтобы договоренности по реализации согласованного в Сочи российско-турецкого меморандума вступили в силу и материализовались на земле, российские дипломаты вступили в диалог, в том числе с представителями "Сирийских демократических сил", пояснил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна. РИА Новости приводит слова главы МИД России, что главное теперь – чтобы курды из "Сирийских демократических сил" были последовательны.

Российский министр иностранных дел считает, что в интересах курдов – взять курс на диалог с Дамаском.

Россия выступает посредником при организации диалога между курдами и Дамаском, пояснил в октябре спецпредставитель президента России Александр Лаврентьев. Встреча представителей двух сторон может пройти на российской базе в Хмеймиме.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. После победы над террористами на первый план выходит политическое урегулирование, восстановление инфраструктуры и возвращение беженцев. В январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога было принято решение о создании Конституционного комитета Сирийской Арабской Республики. В конце сентября 2019 года ООН приступила к его формированию.