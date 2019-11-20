Российские керлингистки досрочно вышли в плей-офф чемпионата Европы

Женская сборная России в матче седьмого тура чемпионата Европы по керлингу, который проходит в шведском Хельсингборге, встречались с командой Норвегии. Россиянки разгромили соперниц со счетом 9:2 и досрочно пробились в плей-офф турнира.

На данный момент российские керлингистки лидируют в турнирной таблице, одержав шесть побед и проиграв одну встречу. В следующем туре наша команда сыграет с шотландскими спортсменками. Матч между ними пройдет 20 ноября в 21:00 по московскому времени.

За женскую сборную России на чемпионате Европы выступают скип Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Анастасия Даньшина, Мария Комарова и Екатерина Кузьмина.