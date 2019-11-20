Мужчина на пороге поликлиники Ельца бился в судорогах, но медики не подходили

В Сеть попало видео, снятое у поликлиники города Елец Липецкой области. На кадрах видно, что прямо на пороге медучреждения у мужчины, лежащего на земле, начались судороги.

Автор видео утверждает, что медики к нему не подходили, а первую помощь пыталась оказать проходившая мимо женщина.

Позже появились официальные заявления, что больному была оказана медицинская помощь: на место вызвали бригаду врачей, которая госпитализировала мужчину.

По предварительным данным он страдает тяжелой формой наркозависимости, передает "Россия 24".