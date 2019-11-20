Полунина с Путиным на груди в Лондоне просили не прыгать выше премьера

В "Судьбе человека" – один из самых известных артистов балета Сергей Полунин. К своему 30-летию Сергей, родившийся в украинском Херсоне, покорил все главные сцены мира.

Причем, из Королевского балета Лондона он ушел сам, что вызвало грандиозный скандал, ведь он считался самым молодым премьером в истории этого прославленного театра. Начинал он здесь в кордебалете, и его просили "не прыгать выше премьера", а уже вскоре он получил главную партию в "Баядерке".

Теперь в зарубежных СМИ его нередко называют "плохим мальчиком балета" и "бунтарем". Шквалу критики подвергался Полунин и за некоторые свои высказывания, и за то, что набил на груди тату – портрет президента России Владимира Путина.

Мать Сергея, которая выложила ему путь в большой балет, признается, что тогда очень переживала: как теперь сын будет пересекать границу с Украиной, где живут его родственники?

Впрочем, тату на теле Полунина достаточно много, что для артиста балета – большая редкость. Набивает он и портреты женщин, с которыми у него были романы. Среди них называли известных балерин Хелен Кроуфорд и Наталья Осипова.

Сейчас Полунин встречается с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Еленой Ильиных.

Мама Сергея говорит, что благодаря Лене ее сын обрел душевное равновесие.

Где Сергей познакомился с Еленой и почему расстался с Кроуфорд и Осиповой? Почему ушел из Королевского балета Лондона и по какой причине не остался в Америке? Какие еще тату набиты на его теле, и где делали портрет Путина?

Почему согласился участвовать в телеконкурсе "Большой балет" на телеканале "Культура"? И как вспоминает детские годы, когда на его большое балетное будущее работала, по его признанию, вся семья?

Об этом и не только одна из самых эпатажных звезд мирового балета Сергей Полунин рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".