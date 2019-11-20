Стали известны новые подробности трагедии в Пензе

На улице Аустрина в Пензе уже сутки работает бригада газовиков. Она восстанавливает кирпичный короб, которым были до аварии закрыты трубы теплотрассы. При прорыве теплотрассы в яму с кипятком провалился автомобиль Lada Largus с двумя людьми. Они погибли. Момент попадания машины в яму с кипятком попал на видео.

Сейчас прорыв ликвидирован. Горячая вода и тепло поступают в жилые дома, сообщила в эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК Дарья Шметкова.

Губернатор Пензенской области организовал экстренное совещание по созданию рабочей группы, чтобы можно было оценивать подобные, потенциально опасные участки теплотрассы. Таковых в Пензе немало, отметила Дарья Шметкова: износ труб в городе составляет до 80%. Губернатор раскритиковал работу по приемке и опрессовке таких теплотрасс.

Проблема не новая, рассказывают очевидцы трагического происшествия, когда заживо сварились двое мужчин. У одного из них остались трое малолетних детей. Асфальт на этом участке проваливался постоянно. Его латают постоянно уже более 10 лет.

Три месяца назад на этом же месте машина провалилась колесом в образовавшуюся яму. К счастью, тогда обошлось без жертв. Это типичная проблема для такого участка дороги в этом районе, отмечают они.

Местные жители подтверждают, что парковка, на которой произошла трагедия, появилась недавно. Она является незаконной. По предварительным данным, участок, где прорвало трубу, находился в зоне повышенной нагрузки от автотранспорта, что и могло привести к ЧП.

Трагедия в Пензе потрясла весь областной центр. Утром 19 ноября на улице Аустрина на парковке одного из магазинов автомобиль провалился в яму с кипятком. Асфальт просел под машиной в том месте, где проходит теплотрасса. Водитель и пассажир погибли.

Расследование возбужденного после трагедии в Пензе уголовного дела взял на контроль центральный аппарат Следственного комитета России.