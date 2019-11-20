Охранник московского клуба подстрелил отказавшегося платить клиента

В Подмосковье задержали охранника расположенного на Новом Арбате ночного клуба, который в ходе конфликта с неплатежеспособным посетителем открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщили в столичном управлении МВД. Камера наблюдения запечатлела злоумышленника.

Стычка на пороге заведения произошла около шести часов утра 17 ноября. По данным источника ТАСС, конфликт возник из-за отказа клиента расплатиться за заказанные блюда и алкоголь. Тридцатилетний москвич упорствовал и, как заявил задержанный охранник, порвал ему рубашку и куртку во время ссоры. Последний не сдержался, выхватил пистолет и трижды выстрелил в убегавшего противника.

Пострадавшего доставили в институт имени Склифосовского с ранением грудной клетки. Стрелка задержали, он признался в хулиганстве (именно эту статью УК ему инкриминируют), уточнив, что травмат нашел на улице, а после утопил его в водоеме.

Охранника отпустили под подписку о невыезде.