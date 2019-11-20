Вдова Литвиненко грозит премьеру Великобритании судом из-за доклада по России

"Кризис, который бродил по Европе с 2010 года, задержался в Англии. Здесь возник вакуум власти, когда каждая сторона говорит и делает все, что угодно. И в этой неразберихе в Лондон приезжает Хиллари Клинтон, которая отчитывает британское правительство за то, что оно не опубликовало доклад о вмешательстве России в британскую политику", — рассказал в прямом включении из Лондона в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" политолог Александр Некрасов.

"Мало того, вдова Литвиненко грозит судом премьер-министру Борису Джонсону, если он не опубликует этот доклад. Сегодня истекает срок ее ультиматума. Это просто чушь какая-то", — считает политолог.

13 ноября вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко отправила письмо премьеру Британии Борису Джонсону, в котором предупредила, что планирует подать в суд.

В интервью газете The Guardian Марина Литвиненко заявила, что Джонсон не должен препятствовать публикации парламентского доклада о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику. Она считает, что задержка с публикацией помогает Кремлю и подпитывает подозрения о "циничном" сокрытии информации британским правительством.