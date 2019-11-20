Участница телешоу закатила скандал в питерском аэропорту

Участница шоу "Пацанки" Анна Михеева устроила пьяный дебош в аэропорту Пулково и ударила ногой полицейского, сообщили в СКР. За применение насилия в отношении представителя власти ей грозит реальный срок.

По данным следователей, поздним вечером 18 ноября находившаяся на третьем этаже пассажирского терминала воздушной гавани девушка была пьяна и отказалась проследовать за полицейским в дежурную часть. Стражи порядка применили силу, но столкнулись с противодействием — Михеева ударила одного из служителей закона ногой и сыпала оскорблениями.

В конце концов девушку заковали в наручники и доставили в отделение, где она продолжила сольное выступление, завершившееся уголовными делами по статьям оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Если за мелкое хулиганство ей грозит штраф, то за удар и оскорбления Михеева может получить до пяти лет в колонии.