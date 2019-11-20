21 ноября откроется движение по первым маршрутам МЦД

Владимир Путин откроет 21 ноября движение по первым маршрутам Московских центральных диаметров – "Белорусско-Савеловского" (МЦД-1) и "Курско-Рижского" (МЦД-2). Общая протяженность первых двух маршрутов составляет 132 километра. Это новые наземные железнодорожные маршруты, которые связывают Москву и Подмосковье, пояснила пресс-служба Кремля. На них находятся 57 станций, 19 из которых имеют пересадку на метро.

Московские центральные диаметры — проект Минтранса России, правительства Москвы, правительства Московской области и ОАО "РЖД", сообщает РИА Новости.

МЦД-1 соединяет Одинцово и Лобню через Москву, а МЦД-2 – Нахабино и Подольск.

Утверждены тарифы на проезд по МЦД. Без пересадки на наземный городской транспорт проезд по центральной части в пределах Москвы будет стоить 38 рублей, в пригородной зоне – 45 рублей, а в дальней зоне 68 рублей.

Для бесплатных пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на метро и московское центральное кольцо (МЦК) пассажирам нужно перекодировать более миллиона карт "Тройка". Карта "Тройка" перекодируется один раз, как и студенческий проездной, пояснил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Нужно просто подойти к кассе на любой станции метро. Те, кто пользуется льготным проездом, должны активировать социальные карты раз в месяц.

Пока пересадки можно осуществлять только с помощью карт "Тройка", но скоро оборудование настроят для оплаты банковскими картами, пообещал исполнительный директор АО "Центральная ППК" Иван Конев.

Первое время пассажирам МЦД не будут блокировать карту "Тройка", если они забудут приложить ее к валидатору на выходе.