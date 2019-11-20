Нина Шацкая споет в Доме музыки "Песни счастья"

27 ноября в Московском международном Доме музыки состоится концерт Нины Шацкой "Песни счастья".

Самобытная и неординарная певица не боится экспериментов, полагаясь на свой безупречный вкус и природную музыкальность. В ее исполнении всем знакомые песни звучат свежо и современно, а известные романсы обретают свежее, джазовое звучание.

"Она многое поет не так, как привычно и принято, но ты вдруг понимаешь, что именно она поет ровно так, как надо", — отмечают критики.

Сама же певица объясняет, что "песням, как и прекрасной половине человечества, нужны новые красивые наряды, чтобы меняться, обновляться и увлекать за собой".

Красивая и харизматичная Нина Шацкая умеет удивлять публику, завораживая как нежной чувственной лирикой, так и смелыми джазовыми импровизациями. Каждый раз певица будто вдыхает новую жизнь в старые добрые песни о главном, признаваясь, что ее творчество — это, прежде всего, музыка любви.

Наряду с романсами на стихи Цветаевой и Ахматовой и такими хитами, как "Колдунья", "Любовь настала", "Хризантемы", в программу концерта войдут композиции из нового проекта, посвященного Пьяццолле, любимые джазовые стандарты (Summertime, Falling Leaves) и, конечно же, премьеры новых песен.