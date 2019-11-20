Пермяк возвращался с вахты и два раза попал в камеру после дебоша в аэропорту. Видео

Транспортные полицейские забрали Сергея — 29 летнего вахтовика из Перми — из аэропорта Толмачево в Новосибирске: мужчина возвращался из Иркутской области, после того, как сдал свою смену, крепко выпил и буянил в здании воздушной гавани.

В крови у задержанного обнаружили 1,52 промилле, что соответствует опьянению средней степени опьянения. В полицейском участке Сергей наговорил в отношении полицейских много лишнего — оскорблял, угрожал, матерился. После чего хулиган был отправлен в камеру вздремнуть, успокоиться и прийти в себя. Спустя несколько часов мужчину разбудили и вывели и... тут же вернули обратно — дебошир не утратил своего взрывного темперамента и даже попытался напасть на сотрудника правоохранительных органов.

Во второй раз Сергей Алексеевич проснулся тихим и очень вежливым. Обской городской суд признал его виновным в совершении мелкого хулиганства и назначил ему наказание в виде административного штрафа. Помимо этого, Западно-Сибирское Следственное управлением на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации возбудило в его отношении уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти".