Увиливавшую от работ на кладбище модель задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом задержали в Екатеринбурге осужденную за приобретение наркотиков девушку, увиливавшую от обязательных работ. Сотрудники ФСИН пригласили мечтавшую стать моделью нарушительницу на фотосессию, где и заковали в наручники.

В начале года девушка попалась на покупке наркотиков в интернет-магазине — у места закладки зелья ее и повязали. Суд приговорил ее к 400 часам обязательных работ на Широкореченском городском кладбище, однако махать метлой осужденная отказалась. На звонки инспекторов она не отвечала, по месту жительства ее застать не могли, хотя девушка постоянно отмечалась в соцсетях новыми фотографиями и мыслями о будущем. Именно на ее страницах сотрудники отдела розыска регионального управления ФСИН и почерпнули информацию о том, что их подопечная мечтает стать моделью.

Когда в ноябре девушку объявили в федеральный розыск, они рьяно взялись за дело: от лица представителей модельного агентства назначили ей пробную фотосессию, предложив явиться при параде. Фотостудия оказалась ловушкой: стоило красавице переступить порог помещения, как ее тут же задержали. По решению суда обязательные работы ей заменили двумя месяцами лишения свободы.