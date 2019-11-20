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20 ноября 201916:15

Обливали горячим чаем и поджигали волосы: в Алтае более суток пытали женщину

Global Look Press

Прокуратурой Горно-Алтайска в суд направлено уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай. Они обвиняются в нанесении телесных повреждений, причинивших вред здоровью человека.

Четыре женщины по сговору пытались принудить знакомую дать показания по другому уголовному делу. С этой целью злоумышленницы нанесли пострадавшей множественные телесные повреждения. Издевались над жертвой более суток, сообщается на сайте прокуратуры Республики Алтай.

Одна из обвиняемых в состоянии алкогольного опьянения избила пострадавшую, сломав ей при этом ребро. После этого злоумышленница не остановилась и продолжила истязания, применив пытку. К ней присоединились еще две обвиняемые. Они избивали пострадавшую, обливали ее горячим чаем, обмотали вокруг шеи шнур электрического удлинителя с целью перекрыть воздух, зажигалкой подожгли волосы на голове, а часть срезали кухонным ножом.

На этом преступницы не остановились. Они похитили знакомую и отвезли ее по месту жительства одной из обвиняемых. Там на протяжении суток они продолжили издевательства над жертвой, пока на место происшествия не прибыли сотрудники полиции.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Им может быть назначено наказание до двенадцати лет лишения свободы.

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