Дольщики ЖК "Царицыно" в отчаянии: сроки сдачи долгостроя снова сдвинули

Сотни дольщиков печально известного долгостроя "Царицыно" осаждают недостроенные дома. Люди, которые уже много лет ждут новоселья, требуют ускорить строительство. Сроки сдачи жилого комплекса даже после появления нового застройщика постоянно откладываются.

У корпусов печально известного жилого комплекса собрались сотни дольщиков. Обещанных квартир они ждут больше семи лет. В отчаянии люди осаждают забор перед строительной площадкой.

- Сегодня дольщики ЖК "Царицыно" устроили очередную крупную акцию "Царицынский круг — 3". Как вы понимаете из названия, это уже третье подобное большое мероприятие. Мы его проводим именно потому, что стройка на наших корпусах ЖК "Царицыно" не ведется.

Строительство комплекса "Царицыно" началось еще в 2006 году. Застройщик "Московский комбинат хлебопродуктов" заключил более 4 тысяч договоров долевого участия. Открыть гигантский микрорайон обещали в 2012 году, но в итоге достроили только часть первой очереди — это всего 8 домов из 24. Владелец компании-застройщика бизнесмен Игорь Пинкевич. Собранные с дольщиков деньги он перевел в офшоры. Теперь ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

- У меня трое детей, мы покупали квартиру для улучшения жилищных условий, чтобы не жить в одной комнате впятером. И сейчас мы продолжаем жить впятером в одной комнате. При этом еще имеем ипотечный кредит.

Дома бросили не законсервированными, что-то уже начало разрушаться. В прошлом году за долгострой взялся город. Строительство 14 домов разбили на две очереди.

- 25 октября был обход дольщиками нашего корпуса. Дольщики составили акт, который подписали, в этом акте фотографии тех работ, которые проводятся сейчас. Видите, нет перил, не отштукатурено, плитка отсутствует, нет освещения, электричество отсутствует, межэтажные двери не установлены.

Семь корпусов обещали сдать сначала этим летом, потом осенью. Но сроки постоянно переносятся.

- Как вы видите, ни один корпус "Царицыно-1" до сих пор не сдан, а сейчас ноябрь месяц. Ничего не сделано, это профанация стройки.

В "Москомстройинвесте" поясняют: сроки сдвинулись из-за того, что фактически новый застройщик смог зайти на площадку только в июле после решения суда. А Стройнадзор нашел во время проверки ошибки, допущенные прежними строителями. Их приходится исправлять.

"Устраняются замечания. Они естественны, потому что достаточно долго объект стоял без строительства. Первая очередь фактически будет полностью завершена до конца текущего года. Планируем точно 5 корпусов ввести в этому году и два корпуса в начале следующего года", — говорит Александр Гончаров, заместитель председателя Комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в области долевого строительства.

Тем, кто вкладывал деньги в дома второй очереди, придется ждать еще два года. Эти корпуса обещают сдать в 2021 году.