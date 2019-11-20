Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца

Политические эксперты Василь Вакаров и Грэг Вайнер подрались в эфире программы "Кто против?". Словесная перепалка перешла в рукоприкладство при обсуждении отношений между Вашингтоном и Киевом.

Вакаров выразил убеждение, что США причинили украинскому государству наибольший вред среди всех стран. Также его возмутило заявление американского посла, который выступил против привлечения экс-глава Украины Петра Порошенко к ответственности за нарушения законов во время нахождения в должности президента.

В ответ американец порекомендовал "попросить у доброго посла", чтобы Порошенко все-таки арестовали.

Это очень возмутило украинского журналиста: он набросился на Вайнера, повалил его на пол и потребовал не указывать ему, что делать.



Ведущий Дмитрий Куликов, гости студии и охрана бросились разнимать дерущихся оппонентов.

После стычки, Куликов вынужден был предупредить экспертов, чтобы они "не приближались друг к другу и не смели размахивать руками".

"С Грэгом все в порядке, его осматривают врачи. А Вакаров удален, — добавил он. — Это недопустимый инцидент".