Путин о сланцевой добыче: американцы потратятся на новые технологии, а мы потом у них "цап-царап"

Россия не будет использовать технологии добычи сланцевой нефти и газа, пока они небезопасны для экологии.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Россия зовет!"

Он рассказал, что в тех местах, где добывается сланцевая нефть, у населения из крана течет не вода, а черная жижа, подчеркнув, что на такое "не пойдем никогда".

По словам Путина, у России есть возможность добывать углеводороды обычным способом – как на сухопутных территориях, так и на морском шельфе, а потому страна не собирается следовать примеру США.

Руководитель государства сообщил, что американская добыча сланцевой нефти вышла по мнению специалистов "на полку" и серьезного роста не предвидится. Поэтому Москва чувствует себя спокойно и уверенно.

Путин пошутил, что нужно подождать, пока американцы изобретут новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом "у них "цап-царап", задешево купим".

Он оговорился, что Россия работает над этими технологиями и работает самостоятельно, а он лишь пошутил: "А то сейчас раструбят на весь мир — цап-царап, махать, делать совсем не обязательно".