ФСБ задержала российского военного, работавшего на украинскую разведку

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании российского военнослужащего, который подозревается в сборе информации военного характера по заданию украинской военной разведки.

Задержание произошло в городе Аксай Ростовской области. Гражданин России является военнослужащим Южного военного округа, он подозревается в государственной измене.

В ФСБ отметили, что задержанный, по имеющимся данным, выполнял задания Главного управления разведки Минобороны Украины. Россиянин целенаправленно собирал секретную информацию военного характера в отношении Вооруженных сил России. Утечка данных сведений за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

В настоящее время ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России (государственная измена).