Стрелявшие молодожены могут провести медовый месяц на общественных работах

Скрепившие брачные узы не только подписями в загсе, но и стрельбой в воздух молодожены из Владивостока рискуют остаться без медового месяца — стражи порядка инкриминируют им хулиганство с применением оружия. Санкция этой статьи предусматривает либо крупный штраф, либо общественные работы, либо реальный срок.

Свадьбу сыграли 16 ноября, тогда же и выложили запись, сделанную у стен ЗАГСа в Первомайском районе города. Первым за оружие взялся новоиспеченный супруг — он стрелял из автомата Калашникова. Следом настала очередь невесты: с помощью суженого она сделала несколько выстрелов из пистолета. Последний патрон использовал свидетель на свадьбе.

В среду молодоженов задержали в семейном гнезде, вытащив в буквальном смысле из постели. Супруг признался, что взял в аренду охолощенный автомат и пистолет накануне свадьбы, то есть изначально планировал устроить стрельбу в воздух. За свои действия он уже попросил прощения. Скажется ли это на решении суда, покажет время. Пока что стрелкам за хулиганство, совершенное с применением оружия, грозит до полумиллиона рублей штрафа, лишение свободы до пяти лет либо общественные работы. Скорее всего, судья не станет сурово карать молодых и ограничится последним пунктом.