Зарипов помог "Ак Барсу" обыграть "Сибирь" в гостях

Встречей в Новосибирске между местной "Сибирью" и казанским "Ак Барсом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости добились победы со счетом 4:1. Автором одной из шайб стал капитан "барсов" Данис Зарипов.

Также за казанский клуб отличились Мэттью Фрэттин и Кирилл Петров. Последний оформил дубль. У проигравших единственную шайбу записал на свой счет Егор Миловзоров.

"Ак Барс" продолжает лидировать в чемпионате КХЛ, набрав 45 очков после 28 матчей. Новосибирский клуб с 32 баллами после 27 игр идет седьмым в Восточной конференции.