Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 ноября 201920:08 Андрей Сапегин

В очереди за справкой. Россияне стоят сутками за медицинским допуском для вождения авто

В очереди за справкой. Россияне стоят сутками за медицинским допуском для вождения авто

Россияне штурмуют медучреждения, чтобы получить водительские справки. Уже с пятницы всех желающих сдать на права будут направлять на два дополнительных анализа. Стоимость этих процедур составит несколько тысяч рублей. Кроме того, ГИБДД предлагает и другие изменения в процедуру выдачи прав, вызывающие немало споров.

Москва. Утро. Картина родом из конца 80-х. Огромная очередь, только не за товарами, а за водительскими справками, которые ожидающие спешат получить именно сегодня.
"Кто-то кому-то рассказал, что цена справок вырастет в разы. И справки будут стоить до 10 тысяч". "Надо будет проходить тест на наркотики, на алкоголь, и сумма увеличивается".

И действительно, с завтрашнего дня желающим получить права или тем, кто удостоверение меняет или возвращает, придется проходить тест на карбогидрат-дефицитного трансферрина. Этот белок — маркер, указывающий на то, что человек часто употребляет алкоголь. Если уровень вещества в твоей крови выше 1,2%, по новым правилам, тебе прямая дорога в накродиспансер. Плюс теперь необходимо будет сдавать мочу на наличие наркотиков. Если результат окажется положительным, пробы направят в лабораторию на дополнительный тест. Тех, кто пришел сегодня за справками, больше всего волнует денежный вопрос.

"Больше 4 тысяч. Откуда у меня такие деньги? Я пенсионер. Пенсия 14 тысяч. Наркоманы не пойдут сюда. Они все равно где-то ее приобретут".

"Если все будут за это платить, а платить придется и немало, значит, честное большинство будет платить за нечестное меньшинство. Плюс — данный анализ не будет внезапным, а значит, к нему можно подготовиться", — пояснил Петр Бакулов, соискатель к.т.н. (аспирант) кафедры "Транспортная Телематика" МАДГТУ (МАДИ).

Еще одно нововведение, касающееся водителей, которое, впрочем, только обсуждается: МВД опубликовало проект поправок сразу в несколько законов. Речь идет о создании единой с Минздравом базы, в которой будет иметься вся актуальная информация о состоянии здоровья водителей. Пришел в больницу, поставили диагноз – в ГИБДД тут же о диагнозе узнали. Сейчас права выдаются на 10 лет, и в течение этого срока инспекторы не могут знать, как меняется состояние здоровья водителя. К тому же часто в справках имеются и вовсе заведомо ложные сведения. Эти пробелы в автоинспекции намерены устранить.

"Новый порядок позволит упросить жизнь водителей, они будут получать допуск в электронном виде. Данный документ МВД будет подтягивать автоматически через системы Минздрава", — отметил начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Роман Мишуров.

"Сейчас выдаются справки и есть истории, когда они были выданы организацией, не имеющей аккредитации. Были случаи, когда водители проходили комиссию, а их вообще нельзя было допускать — люди с эпилепсией или стоящие на учете в наркодиспансерах. А при помощи электронного документооборота легче будет отслеживать", — сказал главный инженер инспекции ОНФ — "Карта убитых дорог" Николай Мелков.

То есть справки станут электронными. Исключаются подделки и выданные незаконно документы, однако не само создание единой базы с Минздравом вызывает бурную волну обсуждения. Многие сомневаются в норме, по которой права по медицинским показаниям могут забрать без суда.

В случае подтверждения наличия у водителя транспортного средства заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортным средством, либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами аннулируется.

"Это нонсенс, такого я не знаю ни в одной стране мира. 2.39 Тогда министерство здравоохранения должно заниматься водителями, а не МВД. Если это так, зачем передавать базу? Давайте все передадим Минздраву", — сказал председатель Федерации автовладельцев РФ Сергей Канаев.

"Я думаю, что будет много проблем. Будет много жалоб. Отбирают наше право на обращение в суд. В Конституции наши права урегулированы, но здесь его отбирают", — отметил адвокат Максим Суров.

В ГИБДД парируют – во-первых, инспектора не интересует диагноз, а только лишь заключение – может водитель управлять или нет. И это компетенция врачей. Во-вторых, практика лишения прав по медицинским показаниям есть и сейчас, но она крайне трудоемкая. Теперь будет проще.

"Это процесс автоматизируется. То есть, как только человек приобретает эти ограничения, мы не дожидаемся, пока это станет известно органам прокуратуры, а медицинские учреждения сами выносят решения, что он не может управлять автомобилем", — сказал Роман Мишуров начальник управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России.
Так или иначе, это только проект поправок. Они опубликованы и их можно и нужно обсуждать.

Сейчас

17:30

ФСБ задержала российского военного, работавшего на украинскую разведку

15:29

Минсельхоз ограничит импорт в Россию детских молочных смесей

15:08

Путин пустит движение по первым маршрутам МЦД

14:45

Путин признался, что при введении санкций испытал тревогу

14:07

Путин: освоение бюджета идет лучше, чем средств на нацпроекты

12:43

Лавров: отвод вооруженных группировок курдов в Сирии завершен

12:35

Кремль: территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ФСБ задержала российского военного, работавшего на украинскую разведку

ФСБ задержала российского военного, работавшего на украинскую разведку

3 часа назад
Путин о сланцевой добыче: американцы потратятся на новые технологии, а мы потом у них "цап-царап"

Путин о сланцевой добыче: американцы потратятся на новые технологии, а мы потом у них "цап-царап"

3 часа назад
Ответ Эстонии: Ивангород, Печоры и Изборск - исконные русские земли

Ответ Эстонии: Ивангород, Печоры и Изборск - исконные русские земли

1 час назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 21 ноября

11:30

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца

Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца

3 часа назад
В очереди за справкой. Россияне стоят сутками за медицинским допуском для вождения авто

В очереди за справкой. Россияне стоят сутками за медицинским допуском для вождения авто

1 час назад
Ее "попытка номер пять": экс-муж Лолиты рассказал правду о разводе

Ее "попытка номер пять": экс-муж Лолиты рассказал правду о разводе

3 часа назад
Топ-10 самых богатых преступников в истории

Топ-10 самых богатых преступников в истории

15 часов назад
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

12 часов назад
Названы "опасные" имена, с которыми люди чаще всего попадают в аварии

Названы "опасные" имена, с которыми люди чаще всего попадают в аварии

3 часа назад
Глава ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Глава ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

4 часа назад
Папа Римский сравнил брак с тюрьмой и посоветовал молиться

Папа Римский сравнил брак с тюрьмой и посоветовал молиться

4 часа назад
Мать восьмерых брошенных детей просит соцслужбу забрать их

Мать восьмерых брошенных детей просит соцслужбу забрать их

5 часов назад
Возвращение Натальи Ветлицкой: эксклюзивное интервью в программе "Привет, Андрей!"

Возвращение Натальи Ветлицкой: эксклюзивное интервью в программе "Привет, Андрей!"

3 часа назад
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

14.11.2019 10:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Запущен "самый быстрый в мире" компьютер для искусственного интеллекта

Запущен "самый быстрый в мире" компьютер для искусственного интеллекта

1 час назад
В Московской области задержаны три вербовщика террористической организации

В Московской области задержаны три вербовщика террористической организации

2 часа назад
Медицинский туризм: почему иностранцы едут лечиться в Москву

Медицинский туризм: почему иностранцы едут лечиться в Москву

3 часа назад
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

4 часа назад
Дешевле Camry: Hyundai назвала российские цены новой "Сонаты"

Дешевле Camry: Hyundai назвала российские цены новой "Сонаты"

4 часа назад
Amazon помогает полиции следить за американцами

Amazon помогает полиции следить за американцами

4 часа назад
Обливали горячим чаем и поджигали волосы: в Алтае более суток пытали женщину

Обливали горячим чаем и поджигали волосы: в Алтае более суток пытали женщину

5 часов назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки "Песни счастья"

Нина Шацкая споет в Доме музыки "Песни счастья"

5 часов назад
Увиливавшую от работ на кладбище модель задержали, заманив на фотосессию

Увиливавшую от работ на кладбище модель задержали, заманив на фотосессию

5 часов назад
21 ноября откроется движение по первым маршрутам МЦД

21 ноября откроется движение по первым маршрутам МЦД

5 часов назад
Неврологи выяснили, как человеческий мозг компенсирует отсутствие целого полушария

Неврологи выяснили, как человеческий мозг компенсирует отсутствие целого полушария

5 часов назад
Вдова Литвиненко грозит премьеру Великобритании судом из-за доклада по России

Вдова Литвиненко грозит премьеру Великобритании судом из-за доклада по России

5 часов назад
Участница телешоу закатила скандал в питерском аэропорту

Участница телешоу закатила скандал в питерском аэропорту

6 часов назад
Стали известны новые подробности трагедии в Пензе

Стали известны новые подробности трагедии в Пензе

6 часов назад
Полунина с Путиным на груди в Лондоне просили не прыгать выше премьера

Полунина с Путиным на груди в Лондоне просили не прыгать выше премьера

6 часов назад
Никита Михалков попросил московскую мэрию спасти киноцентр "Соловей"

Никита Михалков попросил московскую мэрию спасти киноцентр "Соловей"

6 часов назад
Вот что будет, если рядом с "Ладой" взорвется ядерная бомба (видео)

Вот что будет, если рядом с "Ладой" взорвется ядерная бомба (видео)

6 часов назад
Настасьинскому переулку в Москве хотят присвоить имя Марка Захарова

Настасьинскому переулку в Москве хотят присвоить имя Марка Захарова

7 часов назад
Мужчина на пороге поликлиники Ельца бился в судорогах, но медики не подходили

Мужчина на пороге поликлиники Ельца бился в судорогах, но медики не подходили

7 часов назад
В Башкирии жителей деревни переселили из аварийных бараков в садовые домики

В Башкирии жителей деревни переселили из аварийных бараков в садовые домики

8 часов назад
Под Териберкой попал в ДТП автобус с "ловцами счастья" из Китая

Под Териберкой попал в ДТП автобус с "ловцами счастья" из Китая

8 часов назад
На лекции в берлинской клинике зарезали сына бывшего президента ФРГ

На лекции в берлинской клинике зарезали сына бывшего президента ФРГ

8 часов назад
Суперкроссовер Aston Martin DBX: мировая премьера и рублевые цены

Суперкроссовер Aston Martin DBX: мировая премьера и рублевые цены

9 часов назад
Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

9 часов назад
Как продлить зимние каникулы: рекомендации от Роструда

Как продлить зимние каникулы: рекомендации от Роструда

10 часов назад
Новый препарат от мигрени успешно прошел все испытания

Новый препарат от мигрени успешно прошел все испытания

10 часов назад
Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

10 часов назад
Священник попытался выкурить приставов из квартиры сына-должника

Священник попытался выкурить приставов из квартиры сына-должника

10 часов назад
Режиссер блокбастера "Вторжение" Федор Бондарчук провел мастер-класс в Петербурге

Режиссер блокбастера "Вторжение" Федор Бондарчук провел мастер-класс в Петербурге

14 часов назад
20
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

19.11.2019 11:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку