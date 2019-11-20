Скворцова готова обсудить трудоустройство уникального трансплантолога

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова готова провести встречу с врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком, которого ранее уволили из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.

По словам государственного деятеля, она будет рада встретиться с врачом, если ему будет нужна какая-то дополнительная помощь, если его не устраивает работа в московской больнице. Скворцова отметила, что готова также обсудить трудоустройство Каабака.

Министр здравоохранения рассказала, что врач-трансплантолог в настоящее время продолжает работать в Морозовской детской городской больнице на полставки, при этом имея возможность оперировать детей так, как он их оперирует, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Михаил Каабак и Надежда Бабенко были уволены из медицинского исследовательского центра. Они руководили проектом по трансплантации почки у детей. Кроме того, была прекращена сама программа. В Центре здоровья данную информацию опровергли и рассказали, что трансплантация почек продолжается. В пресс-службе медицинского учреждения объяснили увольнение специалистов. Это связано с тем, что Каабак и Бабенко были переведены на четверть ставки, но затем появился новый специалист, с появлением которого наличие совместителей было признано нецелесообразным.

Увольнение врачей связано с тем, что врачи лечили детей по собственному протоколу, используя препарат алемтузумаб.