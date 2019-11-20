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20 ноября 201920:10 Зинаида Курбатова

Ответ Эстонии: Ивангород, Печоры и Изборск - исконные русские земли

Ответ Эстонии: Ивангород, Печоры и Изборск - исконные русские земли

В Кремле заявили, что территориальные претензии Таллина неприемлемы для России. Ранее спикер эстонского парламента заявил, что Россия должна отдать соседу ряд территорий, входящих в состав Псковской и Ленинградской областей. При этом политик сослался на давно не действующий договор о границе.

Заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса относительно возможного пересмотра границ между Эстонией и Россией российские историки и политики называют провокацией.

Спикер напоминает о Тартуском мирном договоре 1920 года и землях, которые Россия должна вернуть. Хотя, если бы у Эстонии были нерешенные территориальные вопросы, то в НАТО ей было бы не попасть.

"Есть правило НАТО о вхождении новых стран в Альянс. Если есть нерешенные вопросы и территориальные споры, то страна сначала должна решить эти проблемы. Сегодня эстонским политикам выгодно поставить себя в оппозицию России", — сообщил Михаил Мягков, научный директор РВИО.

Эстония входила в состав Российской империи до 1920 года, пока в городе Юрьеве, иначе Тарту, не подписала договор, по которому получила независимость.

Граница прошла так, что Ивангород, Печоры и Изборск достались Эстонии. В 1940 году Эстония стала частью СССР, и Тартуский мирный договор утратил силу.

В 1941-м Эстония была оккупирована, потом освобождена Красной армией. Именно тогда, в 1944-м была установлена граница между Эстонской ССР и РСФСР по реке Нарове. Ивангород и город Нарва оказались в разных союзных республиках. Современная политическая карта мира утверждена после окончания Второй мировой раз и навсегда.

"Вопрос давно закрыт после Второй мировой. Мы в этой войне потеряли почти 27 миллионов человек, мы заплатили страшную цену не для того, чтобы каким-то проамериканским попугаям делать уступки и вообще вести разговоры по вопросам давно закрытым", — заявил Олег Назаров, обозреватель журнала "Историк".

Конечно, после Потсдамских соглашений были Хельсинкские, корректировки вносились, но к соглашениям, давно утратившим силу, никто не возвращался.

"Часть соглашений была нарушена в ходе разрушения СССР, на месте двух Германий возникла одна, вносились коррективы, но не путем возврата к соглашениям прошедших времен", — говорит Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

Ивангород был основан Иваном III. Это был наш форпост, русская крепость, выстроенная прямо напротив Ливонской цитадели, стоявшей на другом берегу неширокой реки Наровы.

Олег Иоаннисян был у истоков археологических раскопок в Ивангороде.

"Это была средневековая гонка вооружений. Ливонцы укрепляли крепость, тут же русские ее надстраивали, и сами ливонцы об этом пишут в хрониках. Она ими всегда воспринималась, как территория врага, это всегда были древние русские земли", — рассказал Олег Иоаннисян, археолог, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа.

Изборск получил свое название в честь Избора, сына Словена. Считается, что первым князем его в 862 году стал Трувор. Об этом говорится в "Повести временных лет".

В ХIV веке псковский посадник Шелога строит новую крепость, этот форпост выдержал восемь осад. В 1920 году Изборск по Тартускому мирному договору отходит Эстонии, в январе 1945-го вновь стал городом в Псковской области.

Точно так же и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, название которого говорит о находящихся в обители пещерах. Православный монастырь с 1920 до 1944 годы вместе с городом Печоры также относился к Эстонии. Вот эти исконно русские земли и святыни и есть 5% территорий, которые по мнению эстонского парламента Россия якобы аннексировала у Эстонии.

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