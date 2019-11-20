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20 ноября 201919:26

Гол Сошникова принес "Салавату Юлаеву" победу над "Куньлунем"

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В Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным "Салаватом Юлаевым" и китайским "Куньлунем". Встреча получилась малорезультативной. Хозяева льда победили гостей с минимальным счетом – 1:0.

Единственную шайбу в этой игре забросил форвард "зеленых" Никита Сошников. Это произошло на пятой минуте матча. Финский вратарь "Салавата" Юха Метсола оставил свои ворота в неприкосновенности, оформив третий "сухарь" в нынешнем сезоне.

Уфимский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков после 30 матчей. "Куньлунь" с 29 баллами расположился на Востоке на десятой строчке.

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