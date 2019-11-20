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20 ноября 201920:45 Валентин Богданов

В Вашингтоне конгрессмены решают судьбу Дональда Трампа

В Вашингтоне конгрессмены решают судьбу Дональда Трампа

В эти минуты в Вашингтоне конгрессмены решают судьбу Дональда Трампа. На специальных слушаниях выступает ключевой свидетель обвинения. Это Гордон Сондланд — посол США в ЕС. Именно он, как надеются демократы, расскажет — как Трамп якобы давил на Украину, чтобы навредить своим оппонентам. В Демпартии уверены, что после этих показаний импичмент президента США станет неизбежным.

"Гордон Сондланд вошел в клетку со львами", — в прямом эфире издевались редакторы сайта CNN над появлением посла США в ЕС на Капитолийском холме. Один из крупнейших доноров кампании Трампа (владелец отелей из штата Орегон пожертвовал на нее миллион долларов) в ходе слушаний по импичменту превратился для демократов в одного из ключевых свидетелей. Некоторые даже сравнивают его с Джоном Дином — юристом Белого дома при Никсоне.

"Теперь мы понимаем, основываясь на полученных данных, что об украинской схеме знали и госсекретарь Помпео и вице-президент Пенс. Теперь мы понимаем, почему президент Трамп и госсекретарь Помпео так пытались воспрепятствовать нашему расследованию. Напоминаю президенту Трампу, что третьим пунктом из обвинений против президента Никсона был его отказ подчиниться требованиям повестки Конгресса", — заявил председатель комитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф.

Заложили Сондланда действующий посол в Киеве Билл Тейлор и его подчиненный Дэвид Холмс, который на закрытых слушаниях рассказал, что на следующий день после разговора Трампа с Зеленским посол в ЕС, находившийся в Киеве, также созванивался с главой Белого дома. После разговора, который велся из ресторана и не по защищенному каналу, Сондланд поведал, что шефу вообще плевать на Украину и все что его, якобы, интересует — это дело Бурисмы и Байдена-младшего. Выгораживать Сондланд никого не стал.

"Требования Руди Джулиани были "услугой за услугу". В обмен на организацию официального визита в Белый Дом для Зеленского, Джулиани требовал от Украины сделать публичное заявление о начале расследований по выборам 2016 года, взлому серверов демократической партии и компании Бурисма", — заявил посол США в ЕС Гордон Сондланд.

Сондланд, который явно не согласен брать все на себя поведал, что мог бы подготовиться и лучше, но Госдеп и Белый дом не дали ему доступа к архивам. Потому, мол, приходится выступать по памяти. Сохранила она мрачные моменты.

"Секретарь Перри, посол Волкер и я работали с Руди Джулиани над украинским вопросом по прямому указанию президента США. Мы не хотели работать с Руди Джулиани, но нам пришлось", — сказал Сондланд.

Для сторонников Трампа это мощный удар и им, видимо, придется оперативно перестраивать линию защиты. "Из раза в раз демократы брались за различные выдумки о Трампе, кричали об острой необходимости расследовать их, а затем внезапно прекращали заниматься этим вопросом, и двигались к следующей безумной теории. Трамп — российский агент, Трамп отмывал русские деньги через сделки с недвижимостью. Я могу долго продолжать этот список, но избавлю вас от этого уныния", — говорит член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Девин Нуньес.

Накануне члены комитета по разведке нижней палаты провели в зале для слушаний почти 12 часов. От бывшего спецпредставителя на Украине Курта Волкера добиться откровений не удалось, зато порядком удивил подполковник Александр Виндман. Совсем недавно у сотрудника Совета нацбезопасности США, отвечавшего как раз за Украину, оказывается, были все шансы высоко взлететь по карьерной лестнице. Не в Вашингтоне, а в Киеве.

- Когда-либо во время ваших поездок на Украину господин Данилюк предлагал вам занять пост министра обороны в украинском правительстве?

- Да, предлагал
- Сколько раз?
- Я думаю раза три.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк теперь оправдывается. Болтал, мол, в шутку, но республиканцам было не смешно.

Семья Виндманов — иммигранты из Киева, перебравшиеся в конце 70-х на Брайтон-бич. Ему самому тогда было четыре года. А что если мальчика с Украины вывезти получилось, а вот Украину из мальчика нет. Проще говоря, не шпион ли перед ними?

"Я благодарю отца за смелый поступок, который дал надежду 40 лет назад и право быть американским гражданином. Ты тогда принял правильное решение — покинуть Советский Союз, переехать в Соединенные Штаты Америки в поисках лучшей жизни для нашей семьи. Не волнуйся. Со мной все будет в порядке", — сказал Александр Виндман — директор департамента по европейским делам в Совете национальной безопасности США.

Виндман, у которого во время слушаний периодически дрожали руки и голос, странным образом подбадривал самого себя. Как-то даже сказал, что такие показания в России (где он вообще-то никогда не жил) стоили бы ему головы. Так или иначе, в Пентагоне уже готовы отправить Виндмана с семьей на военную базу, чтобы защитить ценного свидетеля.

"Я никогда не видел этого человека, Виндмана. Теперь вот я узнал, что он ходит военной форме. Сейчас новостные каналы и демократы у нас в стране объединились. Я недавно ходил к врачу, а когда вернулась жена, спросила меня: "Дорогой, с тобой все в порядке? А то в новостях передают, что у тебя сердечный приступ". Они используют этот обман с импичментом для своей предвыборной борьбы", — заявил Трамп.

Потери на ней несет не только американский президент. По данным журнала Time госсекретарь Майк Помпео все больше задумывается об отставке, о чем уже даже сообщил трем республиканцам. В 2020 глава Госдепа собрался выдвигаться в Сенат от штата Канзас, а процедура импичмента, в которой подчиненные Помпео постоянно мелькают, наносит ему политический ущерб.

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