Похолодание, снег и немного солнца: в Москву приходит зима

На Москву стремительно надвигается климатическая зима. Уже завтра, 21 ноября, дневные температуры уйдут в стабильный минус, а дороги покроются коркой льда. И, судя по прогнозам, на потепление в ближайшее время нам можно не рассчитывать. Испытаний добавит и рекордно высокое давление. Но есть и хорошая новость — в столице, наконец, выглянет солнце. Как пережить погодные аномалии?

Новости волнуют россиян, особенно если это новости от Гидрометцентра России. Тем более нам пообещали объяснить, почему на смену "барической пиле" приходит "барический зуб" и что такое розовая и фиолетовая зима.

Барический зуб — словосочетание немногим поэтичнее барической пилы, но пилу наши метеорологи почему-то невзлюбили.

"Зуб, когда проходит тропический циклон, там идет график: давление резко падает и так же резко растет", — рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

А ведь так и есть — уже завтра, 21 ноября, давление в Москве повысится до 771 миллиметра. Это при том, что жить в Москве комфортно при 748, а если давление выше — все, у кого проблемы с сосудами, начинают чувствовать, что голова словно в тисках, а для кого-то это настоящий удар кувалды.

Наша съемочная группа побывала на дне барического колодца. Давление — 766 миллиметров ртутного столба, а там, на высоте 400 метров (это башня "Федерация"), работают люди и мы у них узнали, как на них влияет давление, барический зуб и, конечно же, сама высота в 400 метров.

Барическое дно, конечно, условное и даже перевернутое — кромка этого атмосферного бокала значительно выше уровня моря. Москвичи и гости поднимаются под небеса со скоростью восемь метров в секунду. На высоте 327 метров в секунду на панорамном этаже гипертоники будто бы освободились.

"Мне очень комфортно, даже не хочется отсюда уходить спускаться вниз", — рассказала Татьяна Просянкина.

"Бывает иногда, что закладывает уши, но я знаю, как с этим бороться — просто сглатываете", — поделилась советом экскурсовод Юлия Афонина.

В гидрометцентре на мониторах "розовая зима" — тоже новый термин метеорологов. Розовым отмечаются зоны, которые теплее, красным — еще теплее и так далее. Так что, судя по розовому оттенку, эта зима не будет чудовищно холодной.

"У нас отмечались очень сильные морозы в Сибири и на Урале. Область морозной погоды ветрами по периферии антициклона затягивается в европейскую территорию страны", — прокомментировала Марина Макарова.

Это значит, что морозы в Москву уже завтра, 21 ноября, придут сибирские, но с розовым оттенком — конец ноября и начало декабря уже минусовые. Но, самое главное, нужно преодолеть тот самый барический зуб, то есть следить в эти дни за артериальным давлением. Ведь кто знает, что там дальше с погодой? После "пилы" и "зуба" все может быть.