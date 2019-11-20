Детям помогут: глава Минздрава возьмет под контроль пересадку почек

Глава Минздрава Вероника Скворцова возьмет под контроль ситуацию с трансплантацией почек детям, а в ведомстве будет запущена горячая линия — так там сегодня отреагировали на события в Национальном медицинском исследовательском центре, где сокращена ставка единственного хирурга, пересаживавшего почки грудным младенцам.

Семилетняя Ева не сидит на месте — она успевает и порисовать, и на мяче попрыгать, и на стуле покататься.

"Это, конечно, небо и земля. То, что было у нас до — это не жизнь, это была больница. Это были реанимации, были страшные вещи. Сегодня мы поем, ходим заниматься, ходим в школу, ведем нормальный образ жизни", — рассказала мама девочки Ольга Веженко.

Три года назад девочке пересадили почку. На стене, как икона, висит портрет в медицинском центре, где ей сделали операцию. Несовершеннолетней до сих пор нужен постоянный врачебный уход.

"Даже если у нас насморк, мы немедленно должны связаться с нашими трансплантологами. В любой момент мы получаем, вернее получали, ответ. Я не могу это принять и признать, что сегодня у меня такого места нет. У меня паника", — поделилась мама юной пациентки.

Тот самый хирург-трансплантолог Михаил Каабак из Национального медицинского центра здоровья детей, где оперировал, уволен без объяснения причин.

"Команда Михаила Каабака сейчас не может продолжить свою работу. Обеспокоена сама команда, обеспокоены пациенты, которые не могут получать профессиональную медицинскую помощь", — рассказала врач-трансплантолог Надежда Бабенко.

Флешмоб детей, которых Каабак спас: родители составили петицию, под которой подписались уже почти полмиллиона человек. Бригада хирургов успешно пересаживала почки детям весом до десяти килограммов. Каабак работал по своей собственной методике.

"Если Минздрав имел претензии к нашему протоколу лечения, эти претензии нужно вербализировать", — заявил врач-трансплантолог Михаил Каабак.

Трансплантологи объясняют — международное сообщество вообще не рекомендует делать операций таким маленьким детям. Кроме того, вопросы вызывает использование препарата под названием алемтузумаб — у Каабака он входил в схему лечения.

"Его специфика и направленность антисклеротическая, она направлена на то, чтобы иммунитет человека в значительной степени подавить, и здесь встает вопрос уже о возможных тяжелых осложнениях, связанных с тотальным угнетением иммунитета", — прокомментировал ситуацию академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра транспланталогии и искусственных органов имени академика Шумакова Сергей Готье.

Впрочем, Каабаку не запрещено практиковать — он продолжает работать в Морозовской детской больнице. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что готова встретиться с врачом и обсудить его трудоустройство, если ему не нравится нынешнее место работы. Но, главное, дети без внимания медиков не останутся:

"Операция, даже маловесным детям, она не уникальная. Есть люди, которые ее производят, вот это главная тема для меня как для министра. Все дети получат в лучшем качестве медицинскую помощь, в которой нуждаются", — рассказала Вероника Скворцова.

Сейчас Минздраву известно о двадцати пяти случаях, когда пациентам требуются именно такие операции — каждый ребенок взят под особый контроль. Те, кто нуждается в помощи, могут звонить круглосуточно на горячую линию министерства.