Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 ноября 201920:20

Москва примет шахматный чемпионат мира по блицу и рапиду

Россия второй год подряд будет принимать шахматные чемпионаты мира по рапиду и блицу. В прошлом году турниры состоялись в Санкт-Петербурге, теперь их примет Москва. Турнир по рапиду пройдет 26-28 декабря 2019 года, по блицу – 29-30 декабря. Призовой фонд соревнований составит 1 млн долларов.

Мировое первенство-2018 в четырех номинациях – в блице и рапиде у мужчин и женщин, — проходило в северной столице России. У мужчин в рапиде победу одержал наш Даниил Дубов, в блице первенствовал норвежец Магнус Карлсен, чемпион мира по классическим шахматам. У женщин в рапиде первой стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь, в блице победила россиянка Екатерина Лагно.

Сейчас

17:30

ФСБ задержала российского военного, работавшего на украинскую разведку

15:29

Минсельхоз ограничит импорт в Россию детских молочных смесей

15:08

Путин пустит движение по первым маршрутам МЦД

14:45

Путин признался, что при введении санкций испытал тревогу

14:07

Путин: освоение бюджета идет лучше, чем средств на нацпроекты

12:43

Лавров: отвод вооруженных группировок курдов в Сирии завершен

12:35

Кремль: территориальные претензии Эстонии к России неприемлемы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

ФСБ задержала российского военного, работавшего на украинскую разведку

ФСБ задержала российского военного, работавшего на украинскую разведку

3 часа назад
Путин о сланцевой добыче: американцы потратятся на новые технологии, а мы потом у них "цап-царап"

Путин о сланцевой добыче: американцы потратятся на новые технологии, а мы потом у них "цап-царап"

3 часа назад
Ответ Эстонии: Ивангород, Печоры и Изборск - исконные русские земли

Ответ Эстонии: Ивангород, Печоры и Изборск - исконные русские земли

1 час назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 21 ноября

11:30

Заседание Правительства РФ
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца

Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца

3 часа назад
В очереди за справкой. Россияне стоят сутками за медицинским допуском для вождения авто

В очереди за справкой. Россияне стоят сутками за медицинским допуском для вождения авто

1 час назад
Ее "попытка номер пять": экс-муж Лолиты рассказал правду о разводе

Ее "попытка номер пять": экс-муж Лолиты рассказал правду о разводе

3 часа назад
Топ-10 самых богатых преступников в истории

Топ-10 самых богатых преступников в истории

15 часов назад
Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

Денис Мацуев: "Синюю птицу" смотрят, потому что она настоящая

12 часов назад
Названы "опасные" имена, с которыми люди чаще всего попадают в аварии

Названы "опасные" имена, с которыми люди чаще всего попадают в аварии

3 часа назад
Глава ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

Глава ВМС Украины обвинил Россию в краже унитазов с возвращенных кораблей

4 часа назад
Папа Римский сравнил брак с тюрьмой и посоветовал молиться

Папа Римский сравнил брак с тюрьмой и посоветовал молиться

4 часа назад
Мать восьмерых брошенных детей просит соцслужбу забрать их

Мать восьмерых брошенных детей просит соцслужбу забрать их

5 часов назад
Возвращение Натальи Ветлицкой: эксклюзивное интервью в программе "Привет, Андрей!"

Возвращение Натальи Ветлицкой: эксклюзивное интервью в программе "Привет, Андрей!"

3 часа назад
5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

5 декабря выйдет фильм "Ржев". Смотрите первый трейлер

14.11.2019 10:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Запущен "самый быстрый в мире" компьютер для искусственного интеллекта

Запущен "самый быстрый в мире" компьютер для искусственного интеллекта

1 час назад
В Московской области задержаны три вербовщика террористической организации

В Московской области задержаны три вербовщика террористической организации

2 часа назад
Медицинский туризм: почему иностранцы едут лечиться в Москву

Медицинский туризм: почему иностранцы едут лечиться в Москву

3 часа назад
Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

Медведев призвал полностью отказаться от долевого строительства

4 часа назад
Дешевле Camry: Hyundai назвала российские цены новой "Сонаты"

Дешевле Camry: Hyundai назвала российские цены новой "Сонаты"

4 часа назад
Amazon помогает полиции следить за американцами

Amazon помогает полиции следить за американцами

4 часа назад
Обливали горячим чаем и поджигали волосы: в Алтае более суток пытали женщину

Обливали горячим чаем и поджигали волосы: в Алтае более суток пытали женщину

5 часов назад
Нина Шацкая споет в Доме музыки "Песни счастья"

Нина Шацкая споет в Доме музыки "Песни счастья"

5 часов назад
Увиливавшую от работ на кладбище модель задержали, заманив на фотосессию

Увиливавшую от работ на кладбище модель задержали, заманив на фотосессию

5 часов назад
21 ноября откроется движение по первым маршрутам МЦД

21 ноября откроется движение по первым маршрутам МЦД

5 часов назад
Неврологи выяснили, как человеческий мозг компенсирует отсутствие целого полушария

Неврологи выяснили, как человеческий мозг компенсирует отсутствие целого полушария

5 часов назад
Вдова Литвиненко грозит премьеру Великобритании судом из-за доклада по России

Вдова Литвиненко грозит премьеру Великобритании судом из-за доклада по России

5 часов назад
Участница телешоу закатила скандал в питерском аэропорту

Участница телешоу закатила скандал в питерском аэропорту

6 часов назад
Стали известны новые подробности трагедии в Пензе

Стали известны новые подробности трагедии в Пензе

6 часов назад
Полунина с Путиным на груди в Лондоне просили не прыгать выше премьера

Полунина с Путиным на груди в Лондоне просили не прыгать выше премьера

6 часов назад
Никита Михалков попросил московскую мэрию спасти киноцентр "Соловей"

Никита Михалков попросил московскую мэрию спасти киноцентр "Соловей"

6 часов назад
Вот что будет, если рядом с "Ладой" взорвется ядерная бомба (видео)

Вот что будет, если рядом с "Ладой" взорвется ядерная бомба (видео)

6 часов назад
Настасьинскому переулку в Москве хотят присвоить имя Марка Захарова

Настасьинскому переулку в Москве хотят присвоить имя Марка Захарова

7 часов назад
Мужчина на пороге поликлиники Ельца бился в судорогах, но медики не подходили

Мужчина на пороге поликлиники Ельца бился в судорогах, но медики не подходили

7 часов назад
В Башкирии жителей деревни переселили из аварийных бараков в садовые домики

В Башкирии жителей деревни переселили из аварийных бараков в садовые домики

8 часов назад
Под Териберкой попал в ДТП автобус с "ловцами счастья" из Китая

Под Териберкой попал в ДТП автобус с "ловцами счастья" из Китая

8 часов назад
На лекции в берлинской клинике зарезали сына бывшего президента ФРГ

На лекции в берлинской клинике зарезали сына бывшего президента ФРГ

8 часов назад
Суперкроссовер Aston Martin DBX: мировая премьера и рублевые цены

Суперкроссовер Aston Martin DBX: мировая премьера и рублевые цены

9 часов назад
Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

Адвокат сестер Хачатурян просит проверить связи их отца в прокуратуре

9 часов назад
Как продлить зимние каникулы: рекомендации от Роструда

Как продлить зимние каникулы: рекомендации от Роструда

10 часов назад
Новый препарат от мигрени успешно прошел все испытания

Новый препарат от мигрени успешно прошел все испытания

10 часов назад
Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

Под Воронежем пьяная врач не смогла сделать ребенку снимок

10 часов назад
Священник попытался выкурить приставов из квартиры сына-должника

Священник попытался выкурить приставов из квартиры сына-должника

10 часов назад
Режиссер блокбастера "Вторжение" Федор Бондарчук провел мастер-класс в Петербурге

Режиссер блокбастера "Вторжение" Федор Бондарчук провел мастер-класс в Петербурге

14 часов назад
20
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

19.11.2019 11:00

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку