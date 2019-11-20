Подошли и сняли ограждение: жители Луганской сами открыли мост после отъезда Зеленского

Жители станицы Луганской открыли проход по восстановленному мосту через Северский Донец, сообщил собственный корреспондент ВГТРК Николай Долгачев в прямом эфире программы "60 минут".

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в станицу Луганскую 20 ноября. Он осмотрел сооружение и анонсировал его открытие только через два-три дня. Однако проход по мосту был открыт в течение часа после его отъезда из станицы Луганской.

"Рабочие люди подошли и сняли ограждения", — отметил Долгачев. Он рассказал, что за сутки здесь может пройти около 10 тысяч человек. Пока мост восстановлен не полностью, его проезжая часть составляет всего 2,5 метра. Это гораздо уже, чем она была прежде.



Мост через Северский Донец на КПП "Станица Луганская" был разрушен в 2015 году в ходе боевых действий. ЛНР и Киев договорились о ремонте сооружения. С 1 августа 2019-го начались работы по разминированию, а позже на месте была возведена временная конструкция. Как заявили обе стороны конфликта, восстановление моста позволит решить целый ряд гуманитарных и социальных вопросов. Мост пообещали использовать исключительно в мирных целях.