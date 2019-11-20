Шапокляк Гитлера ушел с молотка за 50 тысяч евро

Шляпа немецкого политического деятеля, диктатора и оратора Адольфа Гитлера продана на аукционе в среду, 20 ноября, за 50 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Hermann Historica.

В Германии в среду начался аукцион, на котором выставлена коллекция "Современная немецкая история с 1919 года. Знаки отличия и военные коллекционные предметы". В числе лотов множество предметов, которые принадлежали руководителям Третьего рейха. Каталог насчитывает восемьсот позиций. В их числе личные вещи Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун.

Одним из самых дорогих лотов стал цилиндр Гитлера (50 тысяч евро). Кроме того, на аукционе было реализовано черное шелковое платье супруги диктатора за 4,6 тысячи евро. По более высокой стоимости (130 тысяч евро) был продано редкое издание книги "Моя борьба" в серебряном переплете, принадлежавшее соратнику Гитлера Герману Герингу.

Как сообщает BBC, аукцион вызвал резкий протест Европейской еврейской ассоциации. Генеральный директор организации, раввин Менахем Марголин заявил, что нельзя зарабатывать на вещах, пропитанных кровью. По его мнению, предметы, выставленные на лоте, не представляют из себя большой исторической ценности и будут куплены теми, кто по сей день поддерживает идеологию нацистов.

Организаторы аукциона, в свою очередь, отвергли обвинения. Они заявили, что проверяют профили покупателей, чтобы те не были неонацистами.

Ранее сообщалось, что на аукционе была продана шифровальная машина "Мельница Гитлера" за 100 тысяч евро. Ее владельцем стал частный коллекционер.