В Эстонии крысы лишили жителей государственного Интернета

Население Эстонии около 16:30 (17:30 мск) из-за повреждения кабеля осталось без услуг, оказываемых государством по Интернету.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировал департамент государственной информационной системы Эстонии, который сообщил, что виной всему крысы, перегрызшие оптоволоконный кабель близ Таллина в уезде Харьюмаа.

В итоге прекратил свое функционирование государственный портал eesti.ee. Жители республики, нуждающиеся в лекарствах, которые выписываются медиками через Глобальную сеть, оказались в тяжелом положении. Им было рекомендовано обращаться в отдел чрезвычайной медицины.

Масштабный сбой затронул только государственную систему Интернета, частные предприятия продолжают функционировать.

Департамент государственной информационной системы полагает, что основные неполадки будут устранены после 20:00 (21:00 мск), но не знает, когда Интернет в Эстонию вернется в полном объеме.