Чемпионат КХЛ. Два овертайма за один игровой вечер

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершились еще два матча, и оба они заканчивались дополнительным временем. Больше всего голов – шесть, — было заброшено в основное время игры московского "Спартака" с ярославским "Локомотивом". Овертайм счета не изменил, а по буллитами выиграл "Спартак" – 4:3.

"Спартак" очень хорошо провел встречу и лидировал до 58-й минуты. На гол москвича Цыплакова точным броском ответил Ильенко, а затем "красно-белые" забили дважды – Вишневский и Херсли. Тем не менее, Да Коста сократил счет, а Ландер забил третий гол, когда гости сняли вратаря. Счет 3:3 изменился только после буллитов, зафиксировав победу "Спартака".

ЦСКА в гостях сумел одолеть подмосковный "Витязь" после того, как вел уже на 1-й минуте 2:0, но не удержал преимущества и хозяева смогли перевести матч в дополнительное время. Но все же в овертайме Окулов принес победу армейцам.