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20 ноября 201922:52

Импичмент Трампа: президент США призвал прекратить "охоту на ведьм"

EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что охота на ведьм должна сейчас же закончиться. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в Twitter на фоне очередных слушаний в Конгрессе по поводу объявления ему импичмента.

"Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас же. Это очень плохо для нашей страны", — написал в своем посте Дональд Трамп.

В палате представителей США в среду, 20 ноября, во время слушаний уже ответил на вопросы конгрессменов постпред Штатов при ЕС Гордон Сондланд. Многие американские СМИ отметили, что его выступление стало сильным ударом по администрации Дональда Трампа. Американский лидер на своей странице в социальной сети подчеркнул правильность цитаты, которую озвучил Сондланд на слушаниях: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Я не хочу услуги за услугу", — такую фразу произнес постпред США, цитируя слова Трампа о его нежелании получить что-либо от Украины. При этом глава Штатов отметил, что близко не знаком с Сондландом, но считает его славным парнем.

Также в социальной сети Дональд Трамп опубликовал сообщение телеканала BlazeTV с кадрами, на которых Сондланд его цитирует. Постпред США говорит о том, что американский лидер ничего не хочет от Украины, но при этом желает, чтобы "Зеленский поступил правильно".

Кроме того, Трамп разместил пост сообщества республиканцев в сенате США с видео, которое посвящено слушаниям. В ролике говорится о том, что военная помощь Киеву была оказана и она, по заявлению американского лидера и Зеленского, не связана с предложениями о расследовании, а на Украину давления оказано не было. На видео также присутствуют кадры со слушаний, где участники заявляют, что Трамп не совершал преступлений, не давал взяток и ничего не хотел от Киева.

В подтверждение чистоты своей репутации американский лидер также опубликовал сообщение конгрессмена-республиканца Кевина Маккарти, который заявил, что кампания демократов по дискредитации Трампа разваливается на глазах.

Публичные слушания в рамках процедуры по импичменту Трампа начались на прошлой неделе. Поводом для этого стал телефонный разговор американского президента с украинским коллегой. Якобы во время переговоров Трамп просил Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына, а также по предполагаемому вмешательству в выборы в США с украинской стороны.

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