ООН считает, что если США не будут выдавать виз дипломатам, нужно подавать в суд

Комитет по правовым вопросам Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций принял резолюцию, в которой содержится призыв к США оперативно и своевременно выдавать визы всем представителям государств-членов ООН.

Как передает "Интерфакс", инициаторами принятия резолюции стали Болгария, Канада, Кипр, Коста-Рика и Кот-д'Ивуар.

В основу документа были положены примеры невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской, а также ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при ООН.

Резолюция предполагает, что если данные проблемы со стороны США, как принимающей стороны, не будут разрешены генеральным секретарем ООН, то они должны быть переданы в суд, в частности, в арбитраж.