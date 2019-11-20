При взрыве склада пиротехники на Сицилии погибли люди

На итальянском острове Сицилия в результате взрыва на складе пиротехники погибли не менее четырех человек, еще, как минимум, двое пострадали.

Трагический инцидент произошел на принадлежащем компании по производству петард и материалов для фейерверков складе, передает ТАСС. Среди погибших – супруга владельца фирмы. Причины инцидента устанавливаются