Ибица-гейт – жив. В Австрии арестовали троих подозреваемых в организации политического скандала

Полиция Австрии задержала трех человек по подозрению в фабрикации компромата на бывшего вице-канцлера Хайнца Кристиана Штрахе. Этот скандал, известный как Ибица-гейт, привел к правительственному кризису и досрочным выборам. По версии следствия, злоумышленники наняли студентку, которая на видеозаписи выдала себя за родственницу российского олигарха.

Сведения, попавшие в прессу, скудны. В прокуратуре Вены отказались сообщать детали следствия. По словам представителя ведомства, дело засекречено. Не называются даже имена подозреваемых, не говоря уже о том, чтобы показать их лица.

"По имеющейся информации, по делу проходят три ключевые фигуры. Вероятно, они арестованы. Двое из них – из Зальцбурга. Речь идет о 39-летнем австрийце и 52-летнем сербе".

По данным австрийской прессы, это была тщательно спланированная операция против руководства Австрийской партии свободы. Роль "подсадной утки" и "племянницы российского олигарха" на видеозаписи сыграла боснийская студентка. Сама съемка, после которой разразился Ибица-гейт, была сделана немецким детективом, венским адвокатом и экспертами в области слежки.

"Обыски были проведены в нескольких районах Австрии. Они относятся к делу детектива Юлиана Х., который фигурировал в доме на Ибице как "переводчик" мнимой племянницы олигарха".

Известно, что задержанных подозревают в вымогательстве, подделке документов и шантаже. Якобы, преступники требовали у чиновника 400 тысяч евро за полную видеозапись.

Ибица-гейт прогремел в мае этого года. Тогда немецкие издания "Шпигель" и "Зюддойче цайтунг" распространили отрывок съемки двухлетней давности. На кадрах скрытой камеры вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждали с некой женщиной возможность предоставления доступа к строительным контрактам – взамен на финансовую поддержку Австрийской партии свободы. На записи слышна русская речь.

Публикация видео произвела разрушительный эффект. На следующий же день Штрахе подал в отставку. Кроме того, результатом "скандала на Ибице" стал вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца и проведение новых парламентских выборов. На которых он победил с еще более убедительным результатом – несмотря на скандальную съемку.