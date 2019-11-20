Владимир Путин обсудил с главой Дагестана проблемы республики

В Дагестане из-за сокращения гособоронзаказа возникли проблемы с рабочими местами. На это Владимиру Путину пожаловался глава республики Владимир Васильев. Он попросил президента вмешаться и дать поручение задействовать весь потенциал региональных предприятий. Говорили и о бюджете республики. В этом году он превысил 130 миллиардов рублей, отмечает телеканал "Россия 24".

"Мы провели работу по оценке ФАС. У нас на 70% сократились нарушения чиновниками и антимонопольного законодательства, и это сказалось на работе. А в госзакупках для субъектов малого бизнеса мы на 46,7 увеличили доступность, что, в общем-то, сказалось на работе малого бизнеса", — доложил Владимир Васильев.

"У нас те средства, которые нужно было – спасибо за поддержку из федерального бюджета, – мы выделили восемь миллиардов в прошлом году, и все указные (майские), которые Вы определили, должности мы подтянули. В этом году мы уже имеем деньги для этого, и мы выполним тот критерий, который нам определен по показателям для всех наших субъектов, и для нас, в частности", — заявил Владимир Путин.