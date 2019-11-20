Владимир Мединский отчитался перед президентом о культурном форуме в Петербурге

Президент встретился с министром культуры Владимиром Мединским. Разговор шёл об итогах прошедшего в Санкт-Петербурге международного культурного форума, отмечает телеканал "Россия 24".

"Буквально несколько дней назад закончился Петербургский культурный форум, вы стояли у его истоков, и почти на всех форумах были лично, спасибо вам огромное. Кратко об итогах, он превзошел наши ожидания и по масштабу, и по числу гостей, и по числу иностранных делегаций. Более 15 тысяч участников форума. Длился он практически пять дней. Если говорить о международном характере форума, 96 стран приняли участие и подписали более 90 международных договоров", — доложил президенту Владимир Мединский.