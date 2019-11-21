Криштиану Роналду женился тайно от всех. И от своей мамы Долорес

Ведущий футболист сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сыграл свадьбу со своей подругой Джорджиной Родригес. При этом, как сообщают немногочисленные свидетели, церемония была проведена в Марокко тайно от публики и даже от матери игрока.

Бракосочетание Криша с Джрджиной было настолько тайным, что, как сообщает издание Clarin, на него не были приглашены даже фотографы. Нет данных, что кто-то фиксировал это событие на фотопленку или видеокамеру. Правда, эти откровения инсайдеров никак не подтверждены официально.

Тем не менее, давно известно, что у Джорджины не сложились отношения с Долорес Авейру, мамой футбольной звезды. Именно поэтому свадьба была почти тайной, хотя Джорджина и Криштиану официально встречаются уже более трех лет, а в 2017 году у пары родилась дочь.