Европейская толерантность добралась до Поля Гогена. Великого художника обвиняют в педофилии

"Заглянуть в самого себя и понять, имеем ли мы право осуждать людей прошлого, которые нам дали великое наследие?" В Лондоне — уже заглянули. И решили осуждать Поля Гогена. В национальной галерее советуют не восхищаться его картинами. Мол, педофил. А может вообще запретить?

"Откровенно говоря, он был высокомерным, переоценённым, заносчивым педофилом". Слова основательницы американского онлайн-музея женского искусства, которые сегодня оказались растиражированы западными СМИ. На фоне так называемого "переосмысления" творчества Поля Гогена.

Повод для дискуссии — экспозиция работ великого французского модерниста в лондонской Национальной галерее. Где к его картинам подобрали сопроводительный текст. О том, что Гоген — якобы, цитата, "использовал привилегированное положение человека с Запада, чтобы не ограничивать себя в сексуальных свободах".

Речь, как нетрудно догадаться, о чрезвычайно продуктивном — в плане творчества — пребывании художника на Таити. Провёл там последние двенадцать лет своей жизни, написал множество общепризнанных шедевров — из тех, что постоянно выставляются по всему миру... Зато теперь — вдруг оказался записан в растлители малолетних.

И заодно, не менее внезапно, в расисты — хотя сам-то он, по понятным причинам, возразить не сможет и адвокатов себе не наймёт. А что по этому поводу говорят современные искусствоведы и живописцы?

"Не пора ли вообще перестать смотреть Гогена?" — это "Нью-Йорк Таймс" таким вопросом задаётся после выставки в Лондонской национальной галерее. Музеи, мол, пересматривают наследие художника. Потому что он занимался сексом с девочками-подростками — те самые таитянки с его знаменитых полотен. А ещё Поль Гоген называл полинезийцев, которых писал, "дикарями". И не важно, мол, что французского пост-импрессиониста в мире искусства считают гением.

"У меня есть картина, это реплика на Брейгеля – "Слепцы", где один слепой падает, второй за ним, третий ещё не догадывается, четвертый не чувствует, но всё равно скоро упадёт. Сзади – Европа, подсвеченный Лувр, Рим, если мы посмотрим на сегодняшнюю Европу, находясь во Франции, Париже, мы видим, какой бардак – валяются нищие, мусор. Нужно заглянуть в самого себя и понять, имеем ли мы право осуждать людей прошлого, которые нам дали великое наследие. Я считаю, это — маразм, к которому пришли современные, назовём их "искусствоведы", — считает Никас Сафронов, заслуженный художник России.

Вот ролик о фильме, который показывают от имени Национальной галереи Лондона в разных странах, в России в том числе. Текст такой: "Гоген, переосмысленный в 21-м веке: гениальный, но опасный. Он писал рай, но чего это стоило людям?" На британской выставке аудио-гид прямым тестом объясняет, чего это таитянкам якобы стоило, и советует живописцем больше не восхищаться.

"Каждое произведение искусства рождается в определённую эпоху – и если в ту эпоху считалось нормальным уехать куда-то на Таити, и иметь там какие-то отношения с молодыми таитянками, и высказываться вот так, что там кто-то "дикари" – ну тогда, значит, так было можно. Раз не было никакого привлечения Гогена к суду, значит, и сейчас – спустя сто пятьдесят лет — мы не имеем права", — полагает Сергей Заграевский, Академик Российской академии художеств, искусствовед.

Творчество Гогена в кривом зеркале пресловутой европейской толерантности выглядит настолько странно, что в сети даже начались разговоры, а не потеряют ли теперь картины Гогена в стоимости на арт-рынке?

"Предположения о том, что популярность Гогена как выдающегося художника упадёт – и, что это может отразиться каким-то образом, прямо или косвенно, на востребованности этого художественном рынке – это, конечно же, с моей точки зрения – полная чушь. В его искусстве никакой пропаганды педофилии найти невозможно. Обращаться в предшествующую эпоху с этическими претензиями сегодняшнего дня – это, на мой взгляд, абсолютно необоснованно", — уверен Михаил Каменский, искусствовед.

Иначе далеко можно зайти в критике искусства. Публика-то разная. Картины британского классика 18-го века Уильяма Блейка уже пометили как "шок-контент". Дега западная пресса заклеймила ещё год назад, как женоненавистника.

Теперь пишут: давайте Ван Гога запретим, он ходил к проституткам. А как же тогда мизантроп и антисемит Селин? Или Киплинг, "Бремя белого человека"? Так Великобритания, да и вообще Европа, может, и "Маугли" в мусорную корзину отправит? Обкрадывая саму себя и мировую культуру?