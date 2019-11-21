Баскетбольная Евролига. Столичный ЦСКА уступил в гостях "Басконии"

Баскетбольный клуб ЦСКА провел очередную встречу регулярного чемпионата Евролиги. Армейцы играли против испанской "Кирольбет Басконии" на ее площадке и потерпели поражение со счетом 70:78. Это третий проигрыш лидера российского баскетбола в континентальном турнире. У "Басконии" четвертая победа.

Матч в испанской Витории получился для ЦСКА очень сложным. Надо отдать должное хозяевам, которые лучше атаковали. Первую четверть испанцы выиграли со счетом 24:19, заставив гостей догонять. Армейцы чуть сократили отставание во втором отрезке матча (23:21), на равных бились в третьем (17:17), но на концовку наших не хватило. Победа "Басконии" в четверти (18:11) и в матче.

Лучшим в ЦСКА был Джеймс – 19 очков. У Стрелниекса – 17 баллов, у Хэкетта – 12. К сожалению, остальные наши игроки в атаке были не столь производительны, что и сказалось на результате.