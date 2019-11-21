Зеленский лично прибыл осмотреть возвращенные Россией катера

В порту Очакова пришвартовались все три корабля, вернувшиеся из России. Те самые суда, которые в ноябре прошлого года — за нарушение российской границы — были задержаны. А в этот понедельник — переданы обратно Украине.

Посмотреть на них в Очаков прилетел Владимир Зеленский. Прибыл с опозданием — из-за неисправности самолёта, отмечает телеканал "Россия 24". Президентский борт так и не починили, и в итоге его пришлось заменить на другой лайнер.

До возвращения кораблей Зеленский обещал не бриться, и, судя по кадрам с места событий, пока от бороды так и не избавился.