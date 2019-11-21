Кубок Дэвиса. Испания вышла в плей-офф, Россия в "листе ожидания"

В розыгрыше Кубка Дэвиса, этого командного чемпионата мира по теннису среди мужчин, который проходит по новой формуле, завершаются групповые турниры. В группе "В", где выступают россияне, сборная Испании обыграла хорватов (3:0) и вышла в плей-офф. Наши теннисисты вторые и ждут окончания всех встреч.

Формула турнира такова, что из каждой из шести группы в 1/4 финала выходят победители, а два дополнительных места получат две лучшие сборные из ставших в своих тройках вторыми. Наши ребята выиграли у Хорватии (3:0), но уступили Испании (1:2). Теперь Карен Хачанов и Андрей Рублев ждут, как сыграют другие группы и могут попасть в четвертьфинал в числе двух счастливчиков.

Испания же во главе с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем более чем уверенно провела обе встречи в группе. Против хорватов испанцы сыграли так: Рафа обыграл Борну Гойо (6:4, 6:3), а Роберто Баутиста-Агут – Николу Мекстича (6:1, 6:3). Также Надаль играл в паре с Марселем Гранольерсом и победил дуэт Ивана Додига и Мате Павича – 6:3, 6:4.