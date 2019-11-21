На границе Лаоса и Таиланда зафиксировано землетрясение

По данным Геологической службы США, на территории Лаоса недалеко от границы с Таиландом произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр сейсмического события располагался в 85 километрах от таиландского города Нан с населением около 25 тысяч человек, его очаг залегал на глубине 10 километров, передает ТАСС. К настоящему времени информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.