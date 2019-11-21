Вулкан Ключевской вновь выбросил мощный столб пепла

В четверг, 21 ноября, расположенный на Камчатке вулкан Ключевской выбросил 6-километровый столб пепла. В настоящее время пепловый шлейф распространяется в юго-западном направлении.

Вулкан Ключевской – высочайший действующий вулкан Евразии (4 750 метров) — извергается с апреля 2016 года. В результате этого извержения на юго-восточном склоне исполина образовался прорыв, откуда изливается раскаленная лава. Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от подножия, напоминает ТАСС.