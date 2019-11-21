Колонна МЧС России везет гуманитарную помощь жителям Донбасса

МЧС России направило в Донбасс очередную — — 92-ю — колонну с партией гуманитарной помощи. В четверг утром караван вышел из Донского спасательного центра под Ростовом-на-Дону в сторону границы.

В соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов автомашины пройдут все необходимые таможенные процедуры на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", после чего направятся в Донецк и Луганск, передает ТАСС. Общий вес доставляемой в этот раз партии гуманитарной помощи — 350 тонн, в большинстве своем это детские продуктовые наборы. Предполагается. Что к вечеру четверга автомашины после разгрузки вернутся в Ростов-на-Дону.

МЧС России направляет гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Нуждающихся обеспечивают продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости. В общей сложности за это время жителям Донбасса было доставлено более 80 тысяч тонн грузов гуманитарной помощи.