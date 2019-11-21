Моуринью до лета не получит денег на усиление "Тоттенхэма". У клуба долги

Новвй наставник клуба английской премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью до конца нынешнего сезона должен рассчитывать на тот состав, который ему достался от предшественника Маурицио Почеттино. Португалец был уведомлен, что ему придется работать с нынешним составом, так как у клуба нет денег на зимние трансферы.

По информации влиятельного британского издания The Guardian, лондонцы продолжают выплачивать долги, связанные со строительством нового стадиона. Большую роль в формировании бюджета "шпор" играют призовые от участия в Лиге чемпионов, поэтому перед Моуринью поставлены две задачи: вернуться в Топ-4 чемпионата Англии и максимально продвинуться в главном евротурнире.

После 12 туров "шпоры" занимают в таблице премьер-лиги только 14-е место, отставая от четвертой позиции на 11 очков. На групповом этапе Лиги чемпионов лондонцы после четырех туров занимают второе место вслед за мюнхенской "Баварией".

При этом известно, что Моуринью практически на каждом новом месте работы требовал от руководства крупных вложений в состав. На новом месте работы он уже сообщил, что доволен имеющимися кадрами, но хотел бы видеть в составе "Тоттенхэма" валлийца Гарета Бэйла, который, скорее всего, расстанется с нынешним клубом – мадридским "Реалом". А стоит Бэйл очень прилично – в районе 80-100 млн евро.