Глава Якутии спел гимн России в школе

В школах Якутии теперь каждое утро будут петь гимн России. С инициативой выступил глава республики Айсен Николаев.

В регионе реализуют новый патриотический проект "Мы – будущее России". Приказ уже подписан в министерстве образования и науки Якутии. И сегодня Айсен Николаев уже спел гимн вместе с учениками и педагогами одной из якутских школ, сообщает телеканал "Россия 24".