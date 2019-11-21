Джон Салливан ждет одобрения Сената США на пост посла в России

Первый заместитель главы американского госдепа — в шаге от должности посла в России. Комитет сената США по иностранным делам одобрил кандидатуру Джона Салливана на пост главы американской дипмиссии в Москве.

Для окончательной отправки в Россию осталось лишь провести голосование в Сенате в полном составе, сообщает телеканал "Россия 24". При этом у Салливана нет большого опыта дипломатической работы. Будучи профессиональным юристом, он работал в министерствах юстиции и обороны. Затем дослужился до должности министра торговли США. В госдепартамент попал весной 2017 года, получив одобрение большинства в Сенате.