Моралес в очередной раз призвал военных Боливии к здравому смыслу

Бывший президент Боливии Эво Моралес предупредил военных, что отвечать за нарушения им придется перед международным сообществом. Ранее самопровозглашенная глава страны Жанин Аньес освободила вооруженные силы Боливии от уголовной ответственности при наведении порядка во время митингов и демонстраций.

Это решение уже осудили международные организации, сообщает телеканал "Россия 24". С 20 октября во время протестов в стране погибли 23 человека, 715 получили ранения. Митинги начались после оглашения результатов президентских выборов, которые с минимальным отрывом выиграл Эво Моралес. Под давлением военных он был вынужден уйти в отставку и выехать в Мексику. Журналистам он заявил, что готов к новым выборам и возвращению в Боливию.

"Я не буду против, если решением сложившейся ситуации станут новые выборы. Это приветствуется. Если данное решение будет принято Законодательным собранием Боливии — еще лучше. Ведь сейчас мы видели информацию в СМИ, что оппозиция собирается гарантировать новые выборы посредством указа. А это противоречит конституции. Мы надеемся, что международные организации позволят нам вернуться в Боливию. Я надеюсь, что они гарантируют нам сохранение наших жизней. Угрозами меня не запугать", — заверил Эво Моралес.